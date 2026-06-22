Martes, 23 de Junio 2026
Deportes

Estudiantes sin clases este lunes por el partido de la Selección Argentina

El Ministerio de Educación suspenderá las clases el lunes 22 de junio de 14:00 a 18:00 por el partido de la Selección Argentina contra Austria. Esta medida busca integrar el fútbol en la educación, promoviendo valores y aprendizajes significativos en las escuelas.

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El Ministerio de Educación ha decidido suspender las actividades escolares en el turno tarde de los niveles obligatorios el próximo lunes 22 de junio, debido al partido de la Selección Argentina contra Austria por el Mundial de Fútbol 2026. Esta suspensión regirá desde las 14:00 hasta las 18:00 horas y afecta a estudiantes, docentes y personal de servicios generales.

La medida se toma para facilitar la asistencia a este evento deportivo y se considera una oportunidad pedagógica para integrar el fútbol en la vida escolar. Durante el certamen, se llevarán a cabo propuestas educativas en las escuelas que fortalecerán los contenidos curriculares y promoverán valores como la participación y el respeto.

La gobernación enfatiza la importancia de las actividades que se desarrollarán en torno a la Copa del Mundo, que incluirán talleres y charlas para fomentar el aprendizaje social. Se espera que las familias respondan positivamente a esta suspensión, disfrutando del fútbol junto a sus hijos y reflexionando sobre los valores que representa el deporte.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación busca que el deporte se convierta en una herramienta educativa, promoviendo un sentido de pertenencia y unidad en torno a la Selección Argentina.

Etiquetas: argentina ministerio de educación copa del mundo educación deporte valores
TL;DR

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