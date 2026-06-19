Inseguridad en el barrio: roban herramientas de trabajo en viviendas cercanas al hospital

Una familia de La Rioja sufre las consecuencias de un robo en su hogar, perdiendo herramientas esenciales para su trabajo. Buscan colaboración ciudadana para identificar al delincuente y recuperar sus pertenencias. La inseguridad en la zona genera creciente preocupación entre los vecinos.

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Un robo en una vivienda cercana al Hospital de la Madre y el Niño ha dejado a una familia de La Rioja en una situación de angustia. El delincuente ingresó al hogar, aprovechando un descuido, y sustrajo herramientas de trabajo esenciales para el sustento diario del grupo familiar, además de otros objetos de valor.

La propietaria expresó su preocupación por el impacto que esta pérdida tiene en su actividad laboral, señalando que sin las herramientas necesarias es difícil avanzar. La comunidad se encuentra alarmada, ya que la seguridad se ha convertido en una preocupación fundamental en el vecindario.

Ante la falta de avances en la investigación, los afectados han decidido hacer públicas imágenes del presunto autor del robo, esperando que la colaboración ciudadana ayude a identificarlo. La familia solicita a quienes hayan observado movimientos sospechosos en la zona que se pongan en contacto para aportar información. Este hecho refleja un aumento de la inseguridad en diversas áreas de la ciudad, lo que resalta la necesidad urgente de medidas que aseguren la protección de los ciudadanos.

La solidaridad de los vecinos ha sido notable, con muchos dispuestos a colaborar en la búsqueda del delincuente. Además de recuperar sus pertenencias, la familia espera que este caso sirva como un llamado a la acción para las autoridades y la comunidad.