Operativo en La Rioja: se incautan 75 kilos de marihuana en un importante golpe al narcotráfico

Más de 75 kilos de marihuana fueron incautados en operativos de la Policía Federal en La Rioja, evitando que miles de dosis llegaran a las calles. Dos hombres fueron detenidos y la investigación sigue en curso.

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En un importante operativo contra el narcotráfico, la Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal La Rioja (DUOF La Rioja), logró incautar más de 75 kilogramos de marihuana en varios allanamientos realizados en la Capital. Los procedimientos, que se llevaron a cabo durante la noche del viernes, se realizaron en los barrios 25 de Mayo Norte, San Cayetano y Portal de San Nicolás.

Este operativo se enmarca dentro de una investigación más amplia de la fuerza federal, y se estima que la droga tenía como objetivo la distribución y comercialización en diferentes sectores de la ciudad. Además del estupefaciente, se incautaron balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la causa.

Como resultado de las acciones, dos hombres mayores de edad fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de La Rioja, bajo la dirección del doctor Daniel Herrera Piedrabuena, con la intervención de la Secretaría Penal del doctor José Luis Combina. Este operativo es considerado un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región.