Martes, 23 de Junio 2026
Salud

Nuevos hallazgos en La Rioja: el Omega-3 como clave para regenerar nervios dañados

Investigadores del Centro de Investigación en Medicina Traslacional de La Rioja han encontrado que el Omega-3 puede regenerar nervios dañados, abriendo la puerta a nuevos tratamientos para el dolor neuropático.

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Un avance significativo en el tratamiento del dolor neuropático ha sido logrado por un equipo del Centro de Investigación en Medicina Traslacional del Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja. Investigaciones recientes han demostrado que el Omega-3 tiene propiedades regenerativas para nervios periféricos dañados. Este estudio, dirigido por Carlos Laino, se basa en trabajos iniciados entre 2008 y 2009.

El dolor neuropático, que afecta aproximadamente al 10 por ciento de la población mundial, puede surgir de diversas condiciones como la diabetes, el herpes zóster y amputaciones. Laino explicó que, a través de experimentos en animales de laboratorio, se observó una reducción de la hipersensibilidad y una regeneración del nervio afectado. "Estamos muy contentos con el resultado y aspiramos a iniciar estudios clínicos en esta próxima etapa," afirmó el investigador.

Además, Laino destacó la importancia de consumir Omega-3, que puede obtenerse de una dieta rica en pescados o a través de suplementos. Resaltó la evolución de la industria nacional, que ahora produce Omega-3 en laboratorios de Mar del Plata, en lugar de depender mayoritariamente de importaciones de Chile. Sin embargo, aún no se han determinado las dosis terapéuticas específicas a partir de esta investigación.

Etiquetas: la rioja investigación medicina traslacional omega-3 dolor neuropático salud
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