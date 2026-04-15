Miércoles, 15 de Abril 2026
Motociclista cae en La Rioja capital y recibe atención en el lugar del accidente
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Motociclista cae en La Rioja capital y recibe atención en el lugar del accidente

Un accidente vial en la capital riojana involucró a Bautista Díaz, quien sufrió escoriaciones tras caer de su motocicleta. Afortunadamente, no requirió traslado médico. La seguridad vial sigue siendo una prioridad en la región.

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Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana en la capital riojana, donde un joven llamado Bautista Díaz sufrió diversas escoriaciones tras perder el control de su motocicleta Siam 110cc de color negra. El siniestro se registró minutos antes de las 10.00 horas y las causas del mismo aún se encuentran bajo investigación.

Personal de emergencias llegó al lugar y realizó primeros auxilios hasta la llegada del personal médico, que estabilizó al joven en el sitio del incidente. A pesar de las lesiones, el servicio de emergencias, representado por una unidad del DEM 107, decidió no trasladarlo al hospital local debido a que las heridas no eran graves.

En el operativo también participaron Bomberos Voluntarios Águilas de Acero y efectivos de la Policía de la Provincia. Este tipo de siniestros resalta la importancia de conducir de manera responsable, especialmente en motocicletas, dado su mayor riesgo. Las autoridades continúan con campañas de concientización para mejorar la seguridad vial en la región.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motocicleta seguridad vial emergencias policía provincial
TL;DR

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