Operativo judicial en La Rioja culmina con la incautación de un vehículo sospechoso

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Efectivos de la Dirección General de Investigaciones llevaron a cabo un operativo que resultó en el secuestro de un automóvil. Este procedimiento se realizó en la tarde de este miércoles tras una serie de tareas de inteligencia por parte del Departamento de Sustracción de Automotores, que buscaba rastrear el vehículo debido a irregularidades detectadas.

La intervención se llevó a cabo bajo una orden judicial emitida por el magistrado correspondiente. Durante el operativo, el vehículo estaba en posesión de una mujer mayor de edad, cuya identidad no fue revelada. Ella fue informada sobre la situación legal del automóvil antes de que se procediera a su retiro.

El automóvil fue trasladado a las dependencias policiales, donde se realizarán las verificaciones necesarias para comprobar la documentación y los guarismos. Actualmente, el rodado permanece secuestrado y bajo custodia de la fuerza de seguridad. La causa está a disposición de la autoridad judicial, que determinará la procedencia del vehículo y la situación legal de la poseedora en el marco de la investigación.