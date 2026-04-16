Jueves, 16 de Abril 2026
Operativo policial en la EPET N° 1: alumnos y docentes bajo alerta por amenazas
Policiales

Operativo policial en la EPET N° 1: alumnos y docentes bajo alerta por amenazas

La Policía de la Provincia implementó un operativo de seguridad en la EPET N° 1 tras una amenaza de tiroteo. La comunidad educativa fue informada y se busca colaboración para fortalecer la prevención.

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Un operativo de seguridad fue desplegado por la Policía de la Provincia en la EPET N° 1 tras recibir una denuncia relacionada con una amenaza de tiroteo. La directora del establecimiento informó sobre la situación el miércoles a las 20:30 horas, lo que llevó a la intervención del Comisario Gustavo González y su equipo. El operativo se centró en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos para garantizar su tranquilidad.

Durante la jornada, la policía realizó recorridos en los alrededores de la escuela, aunque no se llevaron a cabo requisas a los estudiantes debido al número elevado de alumnos presentes. González destacó que se borraron las inscripciones intimidatorias encontradas en los baños y que la investigación avanza en el ámbito judicial. Este tipo de incidentes en el entorno escolar es inusual, según el jefe policial.

La Policía también llamó a la colaboración de la comunidad para mejorar la seguridad en el área. González instó a los vecinos a acercarse a la dependencia para identificar puntos críticos y trabajar juntos en la prevención, mientras continúa el proceso para aclarar el origen de la amenaza.

Etiquetas: la rioja comisaría primera amenaza escolar seguridad educación prevención
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