Pasajeros de Rioja Bus a salvo tras ataque a colectivo en Chilecito

Un ataque vandálico a un ómnibus de Rioja Bus en Los Sarmientos dejó una ventanilla destruida, pero afortunadamente no hubo heridos entre los seis pasajeros. La investigación avanza en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2.

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Un ataque vandálico ocurrió en un ómnibus de la empresa Rioja Bus este jueves en la localidad de Los Sarmientos, específicamente en la calle Leandro N. Alem, cerca de la Universidad Nacional de Chilecito. A pesar de que el vehículo transportaba a varios menores, no se reportaron heridos.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 19:20. El chofer del colectivo escuchó un fuerte estruendo mientras circulaba y al detenerse, se percató que una ventanilla lateral había sido destruida por el impacto de una piedra lanzada desde el exterior. En ese momento, el colectivo llevaba a seis pasajeros, cinco de ellos menores de edad.

Luego de verificar que todos estaban en buen estado, el conductor continuó el recorrido antes de informar a las autoridades policiales. La causa fue caratulada como daños y ahora está bajo la investigación del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2, que ha iniciado las actuaciones pertinentes para identificar a los responsables del ataque.