Policía de Chepes detenido por violencia de género: agredió y amenazó a su pareja

Un efectivo policial de Chepes fue detenido tras golpear y amenazar a su pareja, quien solicitó medidas de protección tras recibir atención médica por lesiones. La causa sigue en investigación.

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Un nuevo caso de violencia de género ha sacudido a la localidad de Chepes, donde un policía fue detenido tras ser denunciado por agredir a su pareja, una mujer de 30 años. La denuncia fue presentada luego de que el agresor ingresara a su hogar el pasado domingo y la golpeara, además de destruir su teléfono celular para evitar que se comunicara.

Después de la agresión, la víctima fue llevada al hospital local, donde se constató que presentaba traumatismos en el rostro y escoriaciones en una de sus manos. Ante la situación, solicitó medidas de protección para garantizar su seguridad y la de su familia.

El efectivo policial quedó arrestado de manera preventiva por 24 horas y está imputado por lesiones leves y amenazas. La investigación continúa en curso, a la espera de nuevas acciones judiciales y periciales.

Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, podés contactar la Línea 144, disponible de manera gratuita y anónima las 24 horas, todos los días del año.