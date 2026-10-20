Prisión perpetua: la querella avanza en el caso del crimen de Luis Blanco

La investigación por la muerte de Luis Blanco avanza con tres de cinco detenidos declarando. La familia solicitará cambiar la carátula a homicidio agravado por un posible móvil de venganza.

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En la causa que investiga la muerte de Luis Blanco, hallado sin vida en la vía pública, se han producido avances significativos. Tres de los cinco detenidos comparecieron en la audiencia de indagatoria, donde sus testimonios fueron calificados por la representación de la familia como «confusos y contradictorios». Los otros dos imputados optaron por no declarar.

El abogado de la familia, Dr. Pablo Arrieta, del estudio Maidana Arrieta, sostiene que el hecho no fue una gresca espontánea, sino un ataque planificado. Durante la audiencia, uno de los acusados admitió un conflicto previo con Blanco, alegando que este le había pegado y robado anteriormente, lo que, según la querella, refuerza la hipótesis de un móvil de venganza. Además, se solicitará el cambio de carátula a homicidio agravado.