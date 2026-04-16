Refuerzos de seguridad en EPET N°1 tras amenazas de tiroteo en La Rioja

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Un mensaje alarmante encontrado en el baño de la Escuela EPET N°1 en la Capital riojana ha generado una mañana de tensión en la comunidad educativa. Este aviso mencionaba un posible tiroteo, lo que llevó a la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y del Ministerio de Educación.

Como respuesta a la gravedad de la amenaza, se han desplegado efectivos policiales en los accesos del establecimiento para garantizar la seguridad durante los horarios de ingreso y salida. Las autoridades escolares trabajan en coordinación con la policía para investigar el origen del mensaje y verificar su autenticidad, asegurando que no se subestime la situación.

En un comunicado dirigido a padres y alumnos, la Dirección de la escuela pidió tranquilidad y subrayó la importancia de evitar la difusión de información no confirmada. Se enfatizó que el objetivo principal de estas medidas es reforzar la seguridad y asegurar que las actividades escolares continúen sin inconvenientes.

La comunidad educativa, aunque preocupada por la posibilidad de violencia en las escuelas, confía en que el accionar de las autoridades permitirá restablecer la normalidad. Este incidente resalta la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad en las instituciones educativas y la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.