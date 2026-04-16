Jueves, 16 de Abril 2026
René Molina, nuevo jefe de la Policía, promete fortalecer la seguridad en La Rioja
Policiales

René Molina, nuevo jefe de la Policía, promete fortalecer la seguridad en La Rioja

René Molina asume como nuevo jefe de la Policía de La Rioja, prometiendo un enfoque renovado en la seguridad comunitaria y la participación ciudadana. La expectativa crece ante cambios que podrían transformar la relación entre la policía y los ciudadanos.

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La ceremonia de juramento de René Molina como nuevo jefe de la Policía de La Rioja se realizará en los próximos días, donde se formalizará su designación, reemplazando a Alberto Castillo. Este cambio en la cúpula policial es parte de una estrategia del Gobierno provincial para fortalecer la institución y optimizar el servicio de seguridad en la región.

La llegada de Molina responde a la creciente demanda de un servicio de seguridad más eficiente y cercano a la comunidad. Su experiencia como actual subjefe será fundamental para implementar estrategias que atiendan las necesidades de la población, promoviendo una policía proactiva y accesible. Entre sus objetivos se encuentra mejorar la comunicación con los ciudadanos y fomentar su participación en la prevención del delito.

La expectativa en la comunidad es alta, ya que este cambio podría traer una nueva visión sobre la seguridad. Esta decisión refleja una voluntad política para abordar las preocupaciones sociales, generando confianza entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad. A medida que se aproxima la ceremonia de asunción, se espera que la transición incluya medidas concretas para enfrentar los desafíos de seguridad actuales.

Etiquetas: la rioja nuevo jefe de policía rené molina seguridad gobierno provincial toma de juramento
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