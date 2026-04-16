Revisión de mochilas en EPET N° 1 tras amenaza de tiroteo: autoridades garantizan seguridad

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La EPET N° 1 ha implementado un estricto protocolo de seguridad tras la viralización de una imagen que advertía sobre un supuesto tiroteo en la institución. A pesar de la preocupación generada, las clases se llevan a cabo con normalidad y se ha reforzado la seguridad con la presencia de efectivos policiales en el establecimiento.

La rectora, María Elena Portales, comentó que se realizó una inspección en el baño de varones tras recibir reportes de los alumnos, aunque no se encontró evidencia del mensaje amenazante. Debido a la situación, se radicó una denuncia en la Comisaría Primera para garantizar la seguridad de los más de 650 estudiantes que asisten a la escuela. A pesar de las críticas de algunos padres por la revisión de mochilas, Portales defendió la medida como necesaria para proteger a la comunidad educativa.

Aunque algunos docentes optaron por no asistir por temor, la mayoría continuó con sus actividades. La rectora también destacó que se realizará un seguimiento pedagógico de los alumnos implicados, descartando medidas de expulsión, con el fin de educar y contener a los jóvenes ante situaciones de tensión.