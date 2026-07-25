El legado del menemismo en la política argentina: reflexiones y análisis actuales

Alberto Kohan advierte sobre un modelo de centralización autoritaria en Argentina, similar al de los años noventa, y llama a una evaluación crítica de las prácticas políticas actuales.

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El exfuncionario Alberto Kohan ha expresado su preocupación por la actual situación política en Argentina, señalando un modelo de centralización autoritaria que evoca la década de los noventa. Kohan destaca que el poder se mantiene de forma excluyente, reflejando dinámicas que limitan la participación social.

En su análisis, enfatiza la importancia de que la sociedad realice una evaluación crítica de las estrategias de liderazgo que han evolucionado desde ese período. Kohan advierte que la herencia de la época de los noventa requiere un estudio detenido, ya que las prácticas políticas de entonces siguen teniendo un impacto en la actualidad.