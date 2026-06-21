La Rioja intensifica reclamos territoriales: se forma comisión técnica para abordar el conflicto con San Juan

La Rioja avanza en su reclamo por la soberanía territorial con San Juan, buscando impugnar la ley 18.004. Se formará una comisión para estudiar los antecedentes y preparar la defensa ante el Congreso.

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El Gobierno de la Provincia de La Rioja, liderado por el gobernador Ricardo Quintela, ha decidido continuar con el reclamo de soberanía territorial en relación a la provincia de San Juan. Esta iniciativa, respaldada por una ley, busca impugnar la validez de un decreto de 1968 que ha sido cuestionado por gestiones anteriores desde 1973.

El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, explicó que esta decisión se debe a una "ventana jurídica" surgida tras la ineficacia de normativas previas que no fueron reconocidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El foco del reclamo está en la ley 18.004, incorporada al digesto jurídico en 2014.

Herrera afirmó que el objetivo es "visibilizar el reclamo" y reafirmar la soberanía de la provincia, buscando un diálogo pacífico con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Se ha sancionado una ley que permitirá la creación de una comisión técnica para recopilar antecedentes que respalden el reclamo provincial. Si se obtienen resultados favorables, se presentará la postura en el Congreso de la Nación, y de no llegar a un acuerdo, el Gobierno provincial considerará recurrir a la Corte Suprema.

El secretario también aclaró que esta cuestión no está relacionada con proyectos mineros en la región, enfatizando que la controversia es sobre soberanía y recursos naturales, mientras se sigue trabajando en inversiones como el bypass y el proyecto Vicuña.