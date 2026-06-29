La Rioja se suma al debate: Quintela solicita revisión de la condena a Cristina Kirchner

El gobernador Ricardo Quintela cuestionó la condena de seis años a Cristina Fernández de Kirchner y demandó a la Corte Suprema que revise la situación. Aseguró que la exmandataria no puede ser responsable de los actos de funcionarios de menor rango. Su defensa surge tras un banderazo del peronismo que visibiliza tensiones internas de cara a las elecciones de 2027.

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El gobernador Ricardo Quintela expresó su desacuerdo con la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmando que la sentencia «no se ajusta a derecho». En una reciente entrevista, pidió que se presione a la Corte Suprema para que reevalúe lo que considera una situación injusta para la exmandataria, quien enfrenta una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la causa Vialidad.

Quintela realizó estas declaraciones tras un banderazo en apoyo a Fernández, organizado por miembros del Partido Justicialista. Durante la entrevista, defendió la inocencia de Kirchner, asegurando que no puede ser responsabilizada por las decisiones de funcionarios de menor rango. Criticó también el funcionamiento de la Justicia en Argentina, indicando que es complicado gobernar con un sistema judicial que no actúa con agilidad.

En el contexto de la interna del peronismo, el gobernador advirtió sobre las divisiones que podrían afectar las elecciones presidenciales de 2027. Propuso construir un espacio de diálogo entre los distintos sectores, enfatizando que los verdaderos enemigos no son los compañeros, sino los adversarios políticos a los que se debe confrontar en beneficio del pueblo argentino.