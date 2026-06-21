Domingo, 21 de Junio 2026
Política

Leyes contra estafas digitales y regulación de propinas: iniciativas de Julio Reinoso en La Rioja

Julio Reinoso presentó proyectos para proteger derechos del consumidor y regular gratificaciones en el sector gastronómico, buscando transparencia en pagos y asistencia a personas con discapacidad.

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El diputado provincial Julio Reinoso presentó un conjunto de iniciativas legislativas enfocadas en mejorar la protección de los derechos del consumidor y asegurar la transparencia en la remuneración de trabajadores del sector gastronómico. En su exposición, también anunció su participación en la Sala Acusadora en relación al juicio político contra el fiscal Vallejos.

Entre las propuestas se incluye una regulación sobre el uso de medios de pago electrónicos, tras haber sido víctima de una estafa con su tarjeta de crédito. Se busca establecer criterios claros y crear un Programa Provincial de Concientización y Prevención para proteger los datos personales de los consumidores. La Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa del Consumidor será responsable de aplicar estas normativas, con un plazo de 120 días para su implementación.

Respecto al sector gastronómico, Reinoso señaló que la regulación de las propinas para mozos y servicios de delivery está próxima a ser discutida en comisión. La nueva normativa pretende garantizar que las gratificaciones lleguen directamente a los trabajadores mediante cuentas bancarias individuales, eliminando la incertidumbre actual sobre su distribución.

Finalmente, el diputado también abordó las denuncias de mal manejo de fondos contra el fiscal Vallejos, confirmando que el expediente correspondiente ha sido enviado a la Sala Acusadora.

Etiquetas: la rioja julio reinoso derechos del consumidor sector gastronómico política provincial transparencia en remuneraciones
TL;DR

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