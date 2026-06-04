Fallece a los 91 años José Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino

Falleció José Francisco Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino, a los 91 años. Máximo goleador de San Lorenzo, dejó un legado imborrable en el deporte. Su historia inspira a nuevas generaciones a esforzarse por el éxito.

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Este jueves falleció José Francisco Sanfilippo, un ícono del fútbol argentino y figura emblemática del Club Atlético San Lorenzo, a la edad de 91 años en Buenos Aires. La noticia fue confirmada por el club, que lo recuerda como una leyenda del deporte. Sanfilippo, conocido popularmente como “el Nene”, se destacó como delantero y es el máximo goleador en la historia del Ciclón, anotando un total de 205 goles durante su carrera.

Desde sus primeros pasos en el fútbol, Sanfilippo demostró una dedicación excepcional. A los 13 años, decidió dedicarse por completo al deporte, expresando su deseo de triunfar para ayudar a su padre. Su pasión por el fútbol lo llevó a entrenar intensamente, incluso construyó un espacio en su hogar para perfeccionar su técnica. A lo largo de su trayectoria, Sanfilippo compartió su sabiduría con las nuevas generaciones, destacando la importancia del sacrificio en el deporte.

Su carrera estuvo marcada por momentos memorables, incluyendo su relación con su mentor, René Pontoni, y su experiencia bajo la dirección de Toto Lorenzo, a quien consideró tanto el mejor como el peor técnico que tuvo. La figura de Sanfilippo sigue siendo recordada y celebrada en la historia del fútbol argentino.