Jazmín Ortenzi se clasifica para las semifinales del W75 de Caserta tras un gran partido

Jazmín Ortenzi avanza en el W75 de Caserta, superando a Beatrice Ricci en sets corridos. Su triunfo la posiciona como una fuerte candidata al título y referente del tenis en Chilecito. Su próximo desafío será contra Marta Lombardini.

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Jazmín Ortenzi ha debutado con éxito en el torneo W75 de Caserta, Italia, donde es considerada la principal candidata al título. La competencia forma parte de la 37.ª edición de los "Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta", que ofrece un total de $60.000 y puntos para el ranking de la WTA.

En su primer partido, la tenista oriunda de Chilecito derrotó a la jugadora local Beatrice Ricci con un contundente doble 6-2, en un encuentro que se desarrolló en 1 hora y 17 minutos. Gracias a esta victoria, Ortenzi avanzó a la segunda ronda, donde se enfrentará este jueves a la italiana Marta Lombardini, quien también llegó a través de la clasificación tras vencer a su compatriota Federica Sacco.

Si logra otra victoria, Jazmín se encontrará en la siguiente fase con la ganadora del duelo entre la italiana Federica Urgesi y la brasileña Gabriela Cé. Su desempeño en este torneo no solo destaca sus habilidades, sino que también representa un importante logro para el deporte en la provincia, inspirando a futuras generaciones de deportistas en La Rioja.