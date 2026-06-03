Miércoles, 3 de Junio 2026
Deportes

Jazmín Ortenzi se clasifica para las semifinales del W75 de Caserta tras un gran partido

Jazmín Ortenzi avanza en el W75 de Caserta, superando a Beatrice Ricci en sets corridos. Su triunfo la posiciona como una fuerte candidata al título y referente del tenis en Chilecito. Su próximo desafío será contra Marta Lombardini.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Jazmín Ortenzi se clasifica para las semifinales del W75 de Caserta tras un gran partido
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Jazmín Ortenzi ha debutado con éxito en el torneo W75 de Caserta, Italia, donde es considerada la principal candidata al título. La competencia forma parte de la 37.ª edición de los "Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta", que ofrece un total de $60.000 y puntos para el ranking de la WTA.

En su primer partido, la tenista oriunda de Chilecito derrotó a la jugadora local Beatrice Ricci con un contundente doble 6-2, en un encuentro que se desarrolló en 1 hora y 17 minutos. Gracias a esta victoria, Ortenzi avanzó a la segunda ronda, donde se enfrentará este jueves a la italiana Marta Lombardini, quien también llegó a través de la clasificación tras vencer a su compatriota Federica Sacco.

Si logra otra victoria, Jazmín se encontrará en la siguiente fase con la ganadora del duelo entre la italiana Federica Urgesi y la brasileña Gabriela Cé. Su desempeño en este torneo no solo destaca sus habilidades, sino que también representa un importante logro para el deporte en la provincia, inspirando a futuras generaciones de deportistas en La Rioja.

Etiquetas: la rioja jazmín ortenzi tenis internacionales deportes chilecito
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4235 articles →

Artículos relacionados

Agustín Contreras se consagra con un impresionante nocaut en la FAB de Buenos Aires

San Francisco avanza a la final del Torneo Provincial: un triunfo contundente

Andino avanza a la final del Torneo Provincial tras vencer a Alto Valle en Vargas

Páez brilla con cuatro goles y lleva a Los Andes a una victoria contundente en Chilecito

Chelcos se impone en el clásico del rugby con un marcador abultado de 43-21

Atlético de Chilecito se afianza en la cima de la Zona B tras un ajustado triunfo

Instituto avanza a octavos de final de la Copa Argentina tras vencer a Lanús 2 a 1

Andino y Alto Valle se disputan el paso a la gran final del Torneo Provincial

El clásico del básquetbol: triunfo riojano sobre Facundo y continuidad del invicto
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar