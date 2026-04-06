Lunes, 6 de Abril 2026
Adelanto de $400.000 millones: ¿cómo impactará en las obras provinciales?
Economía

Adelanto de $400.000 millones: ¿cómo impactará en las obras provinciales?

La Casa Rosada activó un programa de adelantos de coparticipación federal que beneficiará a La Rioja, con un límite de $400.000 millones y una tasa de interés del 15%. Esta medida busca aliviar la crisis financiera y asegurar el pago de salarios y servicios esenciales en la provincia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno nacional ha activado un programa de adelantos de coparticipación federal para ayudar a provincias que enfrentan dificultades financieras, siendo La Rioja una de las principales beneficiarias. Esta medida busca garantizar el pago de salarios y servicios esenciales, en un contexto de caída en la recaudación fiscal.

El esquema, gestionado por el Ministerio de Economía, no es un subsidio, sino un anticipo de recursos que pertenecen a las provincias y que se giran anticipadamente para proporcionar liquidez. Se estima que el programa alcanzará un total de $400.000 millones con una tasa de interés del 15%, inferior a las tasas del mercado, evitando así un endeudamiento excesivo de las provincias.

Las negociaciones para implementar esta medida involucraron a figuras clave como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, el diputado Diego Santilli jugó un papel crucial como mediador entre las demandas de los gobernadores y las exigencias del Gobierno. En La Rioja, las gestiones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron determinantes para asegurar el flujo de fondos.

Este nuevo esquema tiene como objetivo no solo atender las necesidades inmediatas, sino también estabilizar la economía provincial, que depende de la recaudación fiscal. A medida que se implemente el programa, se espera que se restablezca la normalidad en las operaciones de las provincias más afectadas.

Etiquetas: la rioja gobierno nacional coparticipación federal economía salarios Martín Menem
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2806 articles →

Artículos relacionados

Subsidios del Gobierno provincial beneficiarán a miles de familias en crisis económica

El Gobierno Nacional implementa bonos para afrontar deuda millonaria en julio

YPF garantiza estabilidad en el precio de la nafta en La Rioja por 45 días
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar