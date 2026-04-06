Anticipos del Gobierno: La Rioja se prepara para afrontar un déficit fiscal de $400.000 millones.

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El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo anunciaron el Decreto 219/2026, que destina un paquete de anticipos financieros de $400.000 millones para ayudar a las provincias en un contexto de ajuste fiscal. La Rioja se encuentra entre las doce jurisdicciones que recibirán este apoyo, que busca mitigar problemas de liquidez inmediata.

Sin embargo, el desembolso estará condicionado, ya que la Secretaría de Hacienda determinará el monto exacto a ingresar, lo que genera incertidumbre. Además, el anticipo estará sujeto a una Tasa Fija Nominal Anual del 15%, lo que implica que no se trata de fondos sin retorno. El Gobierno Nacional podrá retener automáticamente los fondos correspondientes a La Rioja por la Ley de Coparticipación Federal, asegurando así la devolución de estos anticipos.

Este mecanismo de financiamiento nacional podría aliviar la presión sobre el sistema financiero de la provincia, permitiendo atender compromisos urgentes como el pago de salarios públicos y la operatividad de servicios esenciales. Las autoridades esperan que estos anticipos contribuyan a mantener la estabilidad en la gestión provincial, a pesar de las restricciones impuestas.