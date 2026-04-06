Anticipos financieros del Gobierno nacional: impacto en la economía de La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Rioja fue seleccionada junto a otras once provincias para recibir anticipos financieros del Gobierno nacional, según lo establecido en el Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial. Este esquema, impulsado por la administración de Javier Milei, permite el giro de hasta $400.000 millones en adelantos de coparticipación, lo que representa una medida destinada a ayudar a las provincias a enfrentar necesidades urgentes sin recurrir al endeudamiento en el mercado financiero, donde las tasas son más altas.

Las provincias que forman parte de este programa incluyen a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Aunque los montos que recibirá cada jurisdicción aún no están definidos, serán determinados por la Secretaría de Hacienda considerando la capacidad de repago y la participación de cada provincia en la recaudación nacional.

La inclusión de La Rioja se produce en un contexto de tensiones políticas y financieras con el Gobierno nacional, en medio de reclamos por una deuda histórica por coparticipación. El decreto establece que los fondos deberán ser devueltos dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa de interés aproximada del 15% anual, y condiciona los desembolsos a evaluaciones específicas de cada caso.