Domingo, 5 de Abril 2026
El Gobierno Nacional implementa bonos para afrontar deuda millonaria en julio
Economía

El Gobierno Nacional implementa bonos para afrontar deuda millonaria en julio

El Gobierno Nacional lanzará dos bonos para cubrir US$1000 millones de deuda que vence en julio, con licitaciones programadas para el 15 y 28 de abril. A pesar de tasas atractivas, el apetito por bonos en dólares se muestra limitado, reflejando la cautela de los inversores ante el contexto político.

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El Gobierno Nacional ha anunciado la emisión de dos bonos para cubrir una deuda de US$1000 millones que vence en julio. Con el inicio de abril, el Tesoro planea realizar licitaciones de deuda el 15 y el 28 del mes, buscando captar dólares en el mercado local.

Los bonos, que son el AO27 con vencimiento en octubre de 2027 y el AO28 con vencimiento en octubre de 2028, enfrentan un entorno complicado. Los inversores muestran cautela ante posibles cambios políticos, lo que ha llevado a un aumento en los costos financieros para el Tesoro. En la última licitación, el interés en los bonos fue limitado, con el AO28 captando apenas US$36 millones y el AO27 logrando US$247 millones.

Las diferencias en el mercado secundario son significativas, con el AO27 ofreciendo un rendimiento de 4,9% en pesos y 7,4% en dólares. Mientras tanto, el AO28 presenta tasas de 8,5% y 10,1% respectivamente. Este contexto se agrava por un riesgo país que supera los 600 puntos básicos, obligando al Gobierno a concentrarse en el mercado interno debido a la falta de acceso a financiamiento externo.

Etiquetas: argentina gobierno nacional deuda bonos economía financiamiento
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