El Gobierno Nacional implementa bonos para afrontar deuda millonaria en julio

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El Gobierno Nacional ha anunciado la emisión de dos bonos para cubrir una deuda de US$1000 millones que vence en julio. Con el inicio de abril, el Tesoro planea realizar licitaciones de deuda el 15 y el 28 del mes, buscando captar dólares en el mercado local.

Los bonos, que son el AO27 con vencimiento en octubre de 2027 y el AO28 con vencimiento en octubre de 2028, enfrentan un entorno complicado. Los inversores muestran cautela ante posibles cambios políticos, lo que ha llevado a un aumento en los costos financieros para el Tesoro. En la última licitación, el interés en los bonos fue limitado, con el AO28 captando apenas US$36 millones y el AO27 logrando US$247 millones.

Las diferencias en el mercado secundario son significativas, con el AO27 ofreciendo un rendimiento de 4,9% en pesos y 7,4% en dólares. Mientras tanto, el AO28 presenta tasas de 8,5% y 10,1% respectivamente. Este contexto se agrava por un riesgo país que supera los 600 puntos básicos, obligando al Gobierno a concentrarse en el mercado interno debido a la falta de acceso a financiamiento externo.