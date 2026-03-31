Estatales de La Rioja inician cobro de sueldos en medio de expectativas económicas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los empleados de la Función Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General, y del Ministerio de Salud Pública de Capital, entre otros, recibirán sus salarios a través del Banco Rioja. Este método de pago se enmarca dentro del cronograma habitual establecido por la Provincia, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales.

Por otro lado, los efectivos de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario cobrarán a través del Banco Hipotecario. Esta estrategia de pago tiene como objetivo asegurar que todos los trabajadores del sector público obtengan sus salarios puntualmente, lo que es crucial para el bienestar económico de ellos y sus familias.

El cumplimiento de este cronograma salarial es esencial para la estabilidad económica en la región, ya que muchos sectores dependen de la regularidad en los pagos para cubrir sus gastos diarios. El Gobierno provincial está comprometido en mantener la operatividad de los servicios esenciales, incluyendo salud y seguridad pública.

Las autoridades han reiterado su compromiso de asegurar que todos los empleados del Estado reciban sus salarios de manera oportuna, lo que no solo refleja la responsabilidad del gobierno provincial, sino que también reconoce el esfuerzo de quienes sostienen la administración pública.