Lunes, 6 de Abril 2026
Impacto de la eliminación del programa “Volver al Trabajo” en 12 mil riojanos
Economía

Impacto de la eliminación del programa “Volver al Trabajo” en 12 mil riojanos

La eliminación del programa “Volver al Trabajo” afectará a 12 mil beneficiarios en La Rioja, quienes perderán su ingreso a partir de mayo. Se estima que la medida podría provocar la circulación de mil millones de pesos menos en la economía local, impactando en el consumo y necesidades básicas. La UTEP convoca a protestas para exigir respuestas del gobierno.

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Dirigentes de la economía popular se manifestaron en rechazo a la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, anunciado por el Gobierno de Javier Milei. La medida afectará a cerca de 12 mil beneficiarios en la provincia, quienes dejarán de recibir ingresos a partir de mayo, con marzo siendo el último mes de abono bajo esta modalidad.

Durante una conferencia, Arnol Díaz y Valeria Quintero expresaron su preocupación por la falta de garantías en el nuevo sistema de vouchers para capacitación, que reemplaza al programa anterior. Señalaron que esta decisión podría resultar en la pérdida de cerca de mil millones de pesos en circulación en la economía local, lo que impactaría negativamente en el consumo y en el cumplimiento de obligaciones básicas.

La organización UTEP convocó a una jornada de protesta en todo el país, que incluirá asambleas y movilizaciones, con una concentración planificada frente a la casa del legislador Martín Menem. A su vez, cuestionaron la falta de respuesta de los legisladores nacionales por La Rioja ante esta situación.

Además, advirtieron sobre las consecuencias que la eliminación del programa tendrá en espacios comunitarios y laborales, como escuelas y centros de salud, lo que podría agravar la vulnerabilidad de las comunidades más necesitadas. La tensión social y la incertidumbre aumentan conforme se aproxima la implementación de las nuevas medidas.

Etiquetas: argentina gobierno nacional eliminación de programa economía popular protesta utep
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