Subsidios del Gobierno provincial beneficiarán a miles de familias en crisis económica

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Victoria Liendo debuta con "Besos, no", una novela que desafía las narrativas sobre amor y desarraigo, fusionando autobiografía y crítica social. La autora, con formación en Francia, transforma su vivencia en literatura, explorando la complejidad del deseo y la identidad.

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Victoria Liendo, escritora y editora argentina, debuta en el mundo literario con su primera novela titulada “Besos, no”. La obra combina elementos de autobiografía, crítica social y una profunda reflexión sobre el deseo, el matrimonio y el desarraigo, abarcando un contexto que va desde París hasta Buenos Aires.

La protagonista de la novela observa, con un humor ácido, la descomposición de un matrimonio que alguna vez consideró su destino. A través de su experiencia, Liendo cuestiona las narrativas culturales en torno al amor, la clase social y la identidad, distanciándose de las lógicas grupales del ámbito literario. En una entrevista con 1591 Cultura+Espectáculos, la autora comparte su proceso de escritura y cómo su formación en Francia influyó en su obra.

Liendo menciona que durante años escribió un diario dirigido a la Virgen María, material que ha influido en su novela. Al respecto, reflexiona sobre el proceso de transformar confesiones íntimas en narrativa, afirmando que “no se pierde nada; se gana todo”. Esta aproximación a la literatura, como un medio para organizar el caos emocional, es un tema recurrente en su trabajo.

Su novela ha sido comparada con un roman à clef, lo que provoca en el lector la incomodidad de intentar identificar a los personajes reales. Sin embargo, Liendo manifiesta que disfruta de ambas interpretaciones, subrayando que sus personajes a menudo no son conscientes de si pertenecen a la ficción o a la no ficción.

Etiquetas: argentina literatura victoria liendo novela crítica social autobiografía
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