Urgente necesidad de diálogo para rescatar el comercio en Chilecito ante la crisis económica

La crisis económica en La Rioja se agrava, con negocios vacíos y falta de propuestas para el sector privado. César Hilal alerta sobre la necesidad de consenso para recuperar oportunidades y mejorar la calidad de vida.

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El Centro Comercial de Chilecito ha expresado su preocupación por la situación económica en La Rioja, señalando que el sector comercial enfrenta una etapa crítica. César Hilal, su referente, destacó que la provincia está estancada debido a la "confrontación permanente" entre los gobiernos provincial y nacional, lo que ha dejado a los ciudadanos y al sector privado en una situación de vulnerabilidad.

Hilal describió un panorama desolador, con negocios vacíos y la falta de propuestas concretas para mejorar la situación. Criticó las disputas políticas que han desviado la atención de las verdaderas prioridades de los riojanos, enfatizando la necesidad de defender el comercio y las pymes a través del consenso, sin que las diferencias ideológicas afecten los intereses locales.

El dirigente también cuestionó el modelo de desarrollo provincial, mencionando que el sistema público de empleados está colapsado y que, a pesar del potencial humano de La Rioja, los sectores privados no logran un desarrollo sostenido. Hilal abogó por dejar de lado los relevamientos diagnósticos y enfocarse en generar trabajo y oportunidades.

Respecto a la implementación de la moneda local, los "Chachos", Hilal lo calificó como una posible "bendición" que podría aumentar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Insistió en la necesidad de una agenda de desarrollo que priorice el bienestar de los habitantes, advirtiendo que, sin cambios, el futuro se ve sombrío.