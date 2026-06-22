Martes, 23 de Junio 2026
Economía

Urgente necesidad de diálogo para rescatar el comercio en Chilecito ante la crisis económica

La crisis económica en La Rioja se agrava, con negocios vacíos y falta de propuestas para el sector privado. César Hilal alerta sobre la necesidad de consenso para recuperar oportunidades y mejorar la calidad de vida.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 11 h 2 min de lectura
Urgente necesidad de diálogo para rescatar el comercio en Chilecito ante la crisis económica
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Centro Comercial de Chilecito ha expresado su preocupación por la situación económica en La Rioja, señalando que el sector comercial enfrenta una etapa crítica. César Hilal, su referente, destacó que la provincia está estancada debido a la "confrontación permanente" entre los gobiernos provincial y nacional, lo que ha dejado a los ciudadanos y al sector privado en una situación de vulnerabilidad.

Hilal describió un panorama desolador, con negocios vacíos y la falta de propuestas concretas para mejorar la situación. Criticó las disputas políticas que han desviado la atención de las verdaderas prioridades de los riojanos, enfatizando la necesidad de defender el comercio y las pymes a través del consenso, sin que las diferencias ideológicas afecten los intereses locales.

El dirigente también cuestionó el modelo de desarrollo provincial, mencionando que el sistema público de empleados está colapsado y que, a pesar del potencial humano de La Rioja, los sectores privados no logran un desarrollo sostenido. Hilal abogó por dejar de lado los relevamientos diagnósticos y enfocarse en generar trabajo y oportunidades.

Respecto a la implementación de la moneda local, los "Chachos", Hilal lo calificó como una posible "bendición" que podría aumentar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Insistió en la necesidad de una agenda de desarrollo que priorice el bienestar de los habitantes, advirtiendo que, sin cambios, el futuro se ve sombrío.

Etiquetas: la rioja chilecito economía comercio gobierno provincial pymes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4501 articles →

Artículos relacionados

Crisis económica: 1.440 familias reciben apoyo de Cáritas en La Rioja

Construcción de bypass en Guandacol: inversión privada para mejorar la circulación

Estudiantes de la UNLaR enfrentan un alto costo de vida de más de $800.000 anuales

Economías regionales en la mira: Jorge Ortiz impulsa reformas en Concepción del Uruguay

Quintela impulsa proyectos mineros que transformarán el futuro de La Rioja

Farmacéuticos alertan sobre el impacto de la propuesta del PAMI en La Rioja

Crisis en la construcción: la CGT La Rioja advierte sobre la protección de salarios

Desempleo en La Rioja: 17 trabajadores afectados por el cierre de Finca Viña Famatina

Vinos de La Rioja brillan en Vinexpo Explorer Mendoza 2026: una oportunidad única para la región
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar