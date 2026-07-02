Viernes, 3 de Julio 2026
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Ekaterina Ojeda se suma al elenco de MasterChef en América TV

Mauro Icardi es el centro de atención tras rumores de crisis con la China Suárez, mientras se viraliza un video del futbolista en Nordelta con sus hijas. ¿Qué pasará con la pareja?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Recientemente, se difundieron imágenes de Mauro Icardi que han alimentado los rumores sobre una posible ruptura con la China Suárez. La periodista Yanina Latorre afirmó en un programa de televisión que la pareja estaría enfrentando una crisis significativa.

En el video presentado, se puede ver al futbolista compartiendo un momento con sus hijas en Nordelta, lo que ha llevado a especulaciones sobre el estado de su relación. La situación ha generado un gran interés en los medios y entre sus seguidores.

Etiquetas: argentina mauro icardi china suárez rumores crisis de pareja entretenimiento
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