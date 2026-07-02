El fenómeno de Netflix arrasa con 58 millones de visualizaciones en solo 11 días

El reciente éxito de Netflix alcanzó 58 millones de visualizaciones en solo 11 días, consolidando su fórmula como un fenómeno en el consumo audiovisual.

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El reciente éxito de audiencia de Netflix ha alcanzado 58 millones de visualizaciones en tan solo 11 días, consolidándose como un fenómeno de la plataforma. Este hito resalta la efectividad de la fórmula utilizada por la compañía para atraer a una gran cantidad de espectadores en un corto período.

El impacto de este logro no solo se refleja en números, sino que también ha generado un creciente interés en la estrategia de contenido que Netflix está implementando. La capacidad de la plataforma para captar la atención del público y mantenerla es un factor clave en su éxito continuo.