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Espectáculos

MasterChef Kids regresa a la pantalla: sorpresas y novedades para los pequeños chefs

Telefe se prepara para el regreso de MasterChef Kids con Ian Lucas como conductor, aprovechando su popularidad entre el público juvenil. El estreno podría coincidir con el final de la edición de Wanda Nara.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 18 h 1 min de lectura
MasterChef Kids regresa a la pantalla: sorpresas y novedades para los pequeños chefs
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La nueva edición de MasterChef Kids está en marcha, con el joven Ian Lucas como conductor, dejando atrás rumores sobre proyectos musicales. Este regreso se produce tras la confirmación de Wanda Nara al frente de la edición tradicional de MasterChef.

El canal Telefe busca aprovechar el éxito de Lucas entre el público juvenil e infantil, cumpliendo así una promesa hecha cuando ganó su reality anterior. Actualmente, el estudio está listo y las grabaciones de ambos programas se realizarán en simultáneo.

La fecha de estreno de MasterChef Kids aún no se ha definido, considerando dos posibles escenarios: el estreno podría coincidir con el final de la temporada de Nara o posponerse para el año siguiente. La última vez que se emitió una edición de este formato fue en 2015, con Mariano Peluffo como conductor.

Etiquetas: telefe masterchef kids televisión argentina entretenimiento programación iaan lucas
TL;DR

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Redacción
Redacción Equipo Editorial

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