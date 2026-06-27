La crítica del campeón argentino que expone la debilidad del equipo uruguayo tras la eliminación

Jorge Burruchaga critica duramente a la selección uruguaya tras su eliminación en el Mundial, calificando a los jugadores de "pecho frío" y cuestionando su entrega en el torneo. Su análisis destaca problemas internos en el equipo, sugiriendo una falta de unidad y garra, elementos clave del fútbol uruguayo. ¿Qué futuro les espera tras este fracaso?

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La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ha generado críticas contundentes, especialmente por parte de Jorge Burruchaga, campeón del mundo en 1986. Tras la derrota 1-0 ante España, Burruchaga cuestionó la actitud de los futbolistas uruguayos, tildándolos de “pecho frío” y restando importancia a las críticas dirigidas al entrenador Marcelo Bielsa.

El exfutbolista destacó la falta de entrega de los jugadores, afirmando que deberían haber luchado más por su camiseta y su país. Además, Burruchaga hizo alusión a rumores sobre problemas internos en el equipo, sugiriendo que la ausencia de ciertos jugadores, como Federico Valverde y Fernando Muslera, podría estar relacionada con tensiones en el vestuario.

El campeón mundial también expresó su descontento con la falta de garra que alguna vez caracterizó al fútbol uruguayo, cuestionando por qué los jugadores no reaccionaron a tiempo durante el torneo.