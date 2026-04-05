Tragedia en Tucumán: hallan a pareja sin vida tras el devastador temporal

La tormenta que azotó Tucumán durante la noche del sábado ha dejado un saldo trágico, con al menos tres víctimas fatales. Entre ellas se encuentran Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, quienes desaparecieron y fueron encontrados muertos en su automóvil en el barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9.
La pareja se comunicó con su familia por última vez alrededor de las 21, tras asistir a un casamiento, informando que estaban atrapados en su vehículo debido a la intensa lluvia. Además, un adolescente falleció por electrocución mientras caminaba por calles anegadas en la intersección de Democracia y 9 de Julio.
La Secretaría de Estado de Comunicación confirmó la muerte de estas tres personas y destacó que cayeron aproximadamente 110 milímetros de lluvia en solo tres horas, lo que causó el colapso de arterias en el microcentro y diversas áreas urbanas. La comunidad se encuentra en estado de alerta mientras se evalúan los daños y se organizan las labores de recuperación tras el severo temporal.