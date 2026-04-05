Lunes, 6 de Abril 2026
Tragedia en Tucumán: hallan a pareja sin vida tras el devastador temporal
Internacional

Tragedia en Tucumán: hallan a pareja sin vida tras el devastador temporal

El temporal en Tucumán ha dejado al menos tres víctimas fatales, incluyendo a una pareja hallada en su auto. Las intensas lluvias causaron anegamientos y graves daños en la infraestructura. La comunidad enfrenta una situación crítica mientras se evalúan los efectos de la tormenta.

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La tormenta que azotó Tucumán durante la noche del sábado ha dejado un saldo trágico, con al menos tres víctimas fatales. Entre ellas se encuentran Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, quienes desaparecieron y fueron encontrados muertos en su automóvil en el barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9.

La pareja se comunicó con su familia por última vez alrededor de las 21, tras asistir a un casamiento, informando que estaban atrapados en su vehículo debido a la intensa lluvia. Además, un adolescente falleció por electrocución mientras caminaba por calles anegadas en la intersección de Democracia y 9 de Julio.

La Secretaría de Estado de Comunicación confirmó la muerte de estas tres personas y destacó que cayeron aproximadamente 110 milímetros de lluvia en solo tres horas, lo que causó el colapso de arterias en el microcentro y diversas áreas urbanas. La comunidad se encuentra en estado de alerta mientras se evalúan los daños y se organizan las labores de recuperación tras el severo temporal.

Etiquetas: tucumán temporal víctimas lluvia infraestructura estado de alerta
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