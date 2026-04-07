Martes, 7 de Abril 2026
Trump lanza advertencia extrema a Irán sobre posibles consecuencias catastróficas
Internacional

Trump lanza advertencia extrema a Irán sobre posibles consecuencias catastróficas

Donald Trump lanzó una amenaza contundente a Irán, advirtiendo que "una civilización entera morirá esta noche" si no se reabre el estrecho de Ormuz. Con un ultimátum que vence a las 21 (hora argentina), el conflicto entre ambos países podría intensificarse aún más.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una severa advertencia a Irán, indicando que "una civilización entera morirá esta noche" si no se logra un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. Este ultimátum tiene como plazo las 20:00 horas de Washington, lo que corresponde a las 21:00 en Argentina.

Trump también mencionó la posibilidad de un cambio positivo en las relaciones entre ambos países, destacando que se está viviendo un "cambio de régimen total" en Irán. A pesar de su tono amenazante, el mandatario expresó su deseo de evitar el conflicto, esperando que se pueda alcanzar algo revolucionario.

Antes de su declaración, se reportaron ataques en la isla de Kharg, vital para la exportación de petróleo iraní, confirmados por funcionarios estadounidenses. La agencia de noticias Mehr informó sobre varias explosiones en la isla, señalando que estos ataques representan un incremento en las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Trump había advertido previamente que el país podría ser "destruido en una sola noche" y había manifestado su disposición a atacar infraestructuras críticas de Irán.

Etiquetas: estados unidos irán conflicto internacional ataques estrecho de ormuz política internacional
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