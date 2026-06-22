Martes, 23 de Junio 2026
La Rioja

Contribuyentes de La Rioja tienen nueva opción para abonar impuestos en cuotas.

Los contribuyentes de La Rioja pueden abonar sus impuestos hasta el 30 de junio en hasta nueve cuotas sin interés con tarjetas Mastercard del Banco Rioja. Esta opción facilita el cumplimiento tributario y fortalece la economía local al mejorar la recaudación para políticas públicas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Los contribuyentes pueden saldar sus impuestos ante la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) hasta el 30 de junio. Esta opción permite financiar los vencimientos actuales y deudas acumuladas en hasta nueve cuotas sin interés, utilizando tarjetas Mastercard del Banco Rioja.

Este beneficio está disponible para todos los titulares de tarjetas Mastercard BR, facilitando el cumplimiento tributario de las familias. La iniciativa no solo alivia la carga financiera de los ciudadanos, sino que también posiciona a Mastercard BR como una opción relevante para la financiación de pagos impositivos.

El flujo de fondos hacia la DGIP es crucial para la recaudación y asegura los recursos necesarios para políticas públicas. Esto es vital para mantener y mejorar los servicios que el Gobierno provincial ofrece a la comunidad.

El Banco Rioja demuestra su compromiso al proporcionar herramientas financieras que apoyen a las familias en sus gestiones. Con esta propuesta, se espera que la recaudación aumente, beneficiando a la comunidad en general y permitiendo al gobierno implementar sus políticas con mayor efectividad.

Etiquetas: la rioja impuestos dirección general de ingresos provinciales gobierno provincial economía local mastercad br
TL;DR

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