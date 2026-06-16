El Mirador del Águila ofrece un nuevo jote rehabilitado para los visitantes

La liberación de un jote cabeza colorada en el Mirador del Águila destaca el compromiso de La Rioja con la conservación de la biodiversidad y la sensibilización comunitaria. La rehabilitación de esta ave simboliza esfuerzos locales por preservar la fauna silvestre y fomentar el turismo sostenible.

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En el Mirador del Águila, se llevó a cabo la liberación de un ejemplar de jote cabeza colorada, tras haber sido rehabilitado por el Centro de Rescate Yastay en colaboración con el Municipio Capital. Este evento resalta el compromiso por la protección de la biodiversidad y el bienestar del ecosistema local.

El jote, conocido científicamente como Cathartes aura, juega un papel vital en la limpieza del ambiente. Su recuperación y retorno a la naturaleza es un símbolo de éxito en los esfuerzos de conservación de la fauna silvestre, que son fundamentales para mantener el equilibrio sanitario en la provincia.

Este tipo de iniciativas también buscan sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar el entorno natural. La atención veterinaria especializada fue crucial para asegurar que el ave pudiera reintegrarse adecuadamente a su hábitat. La colaboración entre instituciones y la participación comunitaria son esenciales para el éxito de los programas de rescate de especies.

La recuperación del jote cabeza colorada se inscribe en un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades locales para preservar la fauna autóctona, lo que no solo beneficia a los animales, sino que también puede fomentar el turismo sostenible en la región. Con cada liberación, se espera aumentar el interés y la participación de la comunidad en la conservación de la fauna local.