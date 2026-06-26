Viernes, 26 de Junio 2026
La Rioja

Jóvenes de La Rioja accederán a nuevas oportunidades educativas en el ciclo lectivo 2023

El Ministerio de Educación firmó convenios para ampliar el acceso a la terminalidad educativa y formación laboral en La Rioja. Los jóvenes y trabajadores podrán finalizar estudios primarios y secundarios en tres años, mejorando su inserción laboral.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Jóvenes de La Rioja accederán a nuevas oportunidades educativas en el ciclo lectivo 2023
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El Ministerio de Educación firmó convenios con el Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Juventudes para ampliar el acceso a la terminalidad educativa y a cursos de formación laboral. Esta iniciativa busca ofrecer oportunidades para que jóvenes y trabajadores puedan finalizar sus estudios primarios y secundarios a través de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) y el Plan FinEs.

Los acuerdos permitirán que trabajadores de distintos sectores, incluidos empresas y gremios, culminen sus estudios. Además, facilitarán el acceso a propuestas educativas y de formación laboral, mejorando así las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes. El cursado será presencial y semipresencial, con una duración de tres años, y los alumnos del nivel secundario obtendrán el título de Bachiller con Orientación en Economía y Administración.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, subrayó el compromiso del Gobierno provincial con el acceso a la educación, destacando la importancia de estas herramientas en un contexto donde la educación pública enfrenta desafíos. La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, enfatizó la relevancia de la colaboración institucional para brindar oportunidades a la población, resaltando la educación como una clave para la transformación social.

Etiquetas: la rioja educación terminalidad educativa gobierno provincial cursos de formación laboral jóvenes
TL;DR

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