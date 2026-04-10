Viernes, 10 de Abril 2026
Malanzán celebra la inauguración de una nueva sala en el Jardín de Infantes N°13
La Rioja

Malanzán celebra la inauguración de una nueva sala en el Jardín de Infantes N°13

El Ministerio de Educación inauguró una nueva sala en el Jardín de Infantes Núcleo N°13 “Victoria Romero” en Malanzán, mejorando así la calidad educativa local. El acto, encabezado por el ministro Ariel Martínez, resalta el compromiso del Gobierno provincial y la colaboración con el Municipio para fortalecer la educación infantil.

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El Ministerio de Educación inauguró una nueva sala en el Jardín de Infantes Núcleo N°13 “Victoria Romero” de Malanzán, en el departamento Juan Facundo Quiroga. Este espacio busca mejorar la calidad educativa de los niños y niñas que asisten a la institución, complementado con la entrega de diversos elementos para optimizar su funcionamiento.

Durante la ceremonia, el ministro Ariel Martínez resaltó el compromiso del Gobierno provincial en llevar adelante estas obras y la colaboración con el Municipio local. “El gobernador Ricardo Quintela prioriza la educación, y gracias a eso hoy podemos llegar a territorio con estos avances”, afirmó. La docente Ivana, que trabaja con los más pequeños, expresó su entusiasmo por la creación de este nuevo espacio que facilitará la realización de diversas actividades.

Además, se abordaron los lineamientos educativos para el presente año en una reunión con directores de escuelas rurales, según lo mencionado por la supervisora de la Zona X, Vanesa Carmona. La intención es proporcionar herramientas necesarias a los estudiantes en áreas como programación y robótica, destacando la importancia de estos espacios de consenso.

Finalmente, se realizó un recorrido por el anexo del Jardín de Infantes N°91 de El Portezuelo para evaluar las condiciones del establecimiento y acordar futuras intervenciones. También se entregaron elementos para el aula en la Escuela N°91 “Provincia de Chubut”. Participó de la jornada el intendente Ariel Beja.

Etiquetas: la rioja malanzán inauguración educación gobierno provincial infraestructura educativa
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