Martha Pelloni visitará La Rioja para tratar el caso de la niña Arcoiris el 17 de junio

La hermana Martha Pelloni llegará a La Rioja el 17 de junio para abordar la situación de Arcoiris, una niña víctima de abusos, buscando justicia y protección.

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La hermana Martha Pelloni, coordinadora de la Red Infancia Robada, visitará La Rioja el 17 de junio para reunirse con funcionarios judiciales y políticos, con el fin de abordar el caso de la niña Arcoiris, separada de su madre en diciembre pasado. Este encuentro se enmarca en un pedido de justicia, dado que Arcoiris ha sufrido múltiples abusos a lo largo de su vida.

La hermana Pelloni ha solicitado entrevistas con la jueza Ana Carla Menem, el representante del Ministerio Público de la Defensa, Gastón Mercado Luna, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Claudio Saúl. Su labor en la protección de los derechos de los niños es reconocida, habiendo sido clave en el caso de María Soledad Morales en Catamarca.

Arcoiris, que nació en La Rioja, ha denunciado abusos sexuales desde los dos años por parte de su abuelo paterno. A pesar de la prohibición de acercamiento dictada por la justicia, la niña ha seguido expuesta a la violencia. Desde 2022 hasta 2025, vivió en Buenos Aires con su madre bajo protección, pero fue trasladada a La Rioja en diciembre de 2022 para vivir con su familia paterna sin su consentimiento. Hasta ahora, ha tenido escasos contactos con su madre y nulos con el resto de su familia materna.

La hermana Pelloni busca visibilizar esta situación alarmante y presionar a las autoridades para que se implementen medidas efectivas que protejan a Arcoiris, quien simboliza a muchos niños en circunstancias similares en el país.