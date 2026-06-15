Obras clave de mantenimiento vial mejorarán la conectividad en rutas riojanas

Vialidad Provincial intensifica el mantenimiento de rutas en La Rioja, con tareas en las rutas Nº 3, 6, 8 y 25, mejorando la seguridad vial y la transitabilidad.

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Las tareas de mantenimiento y recuperación vial en La Rioja han sido intensificadas por Vialidad Provincial, que ha desplegado equipos y cuadrillas en diversas rutas y caminos rurales. Estas acciones buscan mejorar la transitabilidad y asegurar condiciones seguras para los usuarios.

En la Capital y áreas cercanas, las labores se han centrado en las rutas provinciales Nº 3, 6, 8 y 25. Por ejemplo, en la Ruta Provincial Nº 3 se llevaron a cabo trabajos de reparación de calzada y limpieza de banquinas entre El Ombú y El Cantadero. En tanto, en la Ruta Nº 6 se realizaron mejoras entre Pozo de la Yegua y La Antigua.

Además, se han ejecutado tareas en la Ruta Provincial Nº 8, entre Anjullón y Santa Cruz, y en la Ruta Nº 25, donde se realizaron trabajos de enripiado y reparación de baches. Las acciones también incluyen mantenimiento en el interior provincial, como en la Ruta Provincial Nº 27 y la Ruta Nº 28, así como en los distritos de San Blas de los Sauces y Chilecito.

Estos esfuerzos también abarcan la limpieza de alcantarillas en Las Parcelas y trabajos de conservación en rutas que mejoran el drenaje y el escurrimiento, beneficiando a múltiples localidades de la provincia.