Lunes, 15 de Junio 2026
La Rioja

Obras clave de mantenimiento vial mejorarán la conectividad en rutas riojanas

Vialidad Provincial intensifica el mantenimiento de rutas en La Rioja, con tareas en las rutas Nº 3, 6, 8 y 25, mejorando la seguridad vial y la transitabilidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Las tareas de mantenimiento y recuperación vial en La Rioja han sido intensificadas por Vialidad Provincial, que ha desplegado equipos y cuadrillas en diversas rutas y caminos rurales. Estas acciones buscan mejorar la transitabilidad y asegurar condiciones seguras para los usuarios.

En la Capital y áreas cercanas, las labores se han centrado en las rutas provinciales Nº 3, 6, 8 y 25. Por ejemplo, en la Ruta Provincial Nº 3 se llevaron a cabo trabajos de reparación de calzada y limpieza de banquinas entre El Ombú y El Cantadero. En tanto, en la Ruta Nº 6 se realizaron mejoras entre Pozo de la Yegua y La Antigua.

Además, se han ejecutado tareas en la Ruta Provincial Nº 8, entre Anjullón y Santa Cruz, y en la Ruta Nº 25, donde se realizaron trabajos de enripiado y reparación de baches. Las acciones también incluyen mantenimiento en el interior provincial, como en la Ruta Provincial Nº 27 y la Ruta Nº 28, así como en los distritos de San Blas de los Sauces y Chilecito.

Estos esfuerzos también abarcan la limpieza de alcantarillas en Las Parcelas y trabajos de conservación en rutas que mejoran el drenaje y el escurrimiento, beneficiando a múltiples localidades de la provincia.

Etiquetas: la rioja mantenimiento vial obras públicas ruta provincial tránsito vialidad provincial
TL;DR

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