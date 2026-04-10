Sismo de 4.3 en Guandacol: vecinos de La Rioja capital reportan sensación de temblor

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Un sismo de magnitud 4.3 se registró el jueves a las 23:09:11, sorprendiendo a la población de La Rioja. El epicentro se ubicó en el Valle del Bermejo, a aproximadamente 25 kilómetros de Guandacol, y a 142 kilómetros al oeste de la capital provincial, con una profundidad de solo 10 kilómetros.

La intensidad del movimiento varió en diferentes localidades, alcanzando grados entre III y IV en Guandacol, Villa Unión y Pagancillo, donde se reportaron oscilaciones de objetos colgantes. En la Ciudad de La Rioja, el temblor fue percibido con menor intensidad, entre grado II y III, especialmente por quienes estaban en reposo o en pisos altos.

A pesar de la preocupación generada por la actividad sísmica, las autoridades locales no han reportado daños significativos. Equipos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) continúan analizando el evento y están en alerta ante posibles réplicas. Se han emitido recomendaciones a la comunidad para mantenerse informada y preparada.