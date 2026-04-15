Miércoles, 15 de Abril 2026
Accidente en La Rioja: mujer y niño heridos en colisión de vehículos
Policiales

Accidente en La Rioja: mujer y niño heridos en colisión de vehículos

Un accidente grave en la capital riojana dejó a una mujer de 30 años y a un menor heridos tras chocar una moto con una camioneta. La seguridad vial se vuelve crucial ante el aumento del tránsito.

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Un violento accidente vial tuvo lugar en la capital de La Rioja alrededor de las 23.13 horas, involucrando a una motocicleta Honda Wave 110 cc y una camioneta Chevrolet S10. La motocicleta era conducida por Yanina Bravo (30), quien viajaba junto a un menor de edad, mientras que la camioneta era manejada por Jorge Hugo Olima (43). Las causas del choque están siendo investigadas.

Como consecuencia del impacto, Yanina sufrió una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y el menor presentó traumatismos en los brazos y escoriaciones en el rostro, requiriendo atención médica inmediata. El personal de emergencias, incluyendo a los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, realizó maniobras de auxilio y posteriormente, ambos fueron trasladados al hospital local por el DEM 107.

El conductor de la camioneta no sufrió lesiones y permaneció en el lugar durante las pericias policiales. El accidente afectó la circulación en la zona debido a la intervención de los servicios de emergencia y la Policía de la Provincia, quienes garantizaron la seguridad en el área.

Este incidente resalta la necesidad de adoptar medidas de seguridad vial, especialmente en un contexto de aumento del tránsito, donde las autoridades locales han enfatizado la importancia de fomentar una conducción responsable.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial bomberos salud policía de la provincia
TL;DR

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