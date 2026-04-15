Accidente en La Rioja: mujer y niño heridos en colisión de vehículos

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Un violento accidente vial tuvo lugar en la capital de La Rioja alrededor de las 23.13 horas, involucrando a una motocicleta Honda Wave 110 cc y una camioneta Chevrolet S10. La motocicleta era conducida por Yanina Bravo (30), quien viajaba junto a un menor de edad, mientras que la camioneta era manejada por Jorge Hugo Olima (43). Las causas del choque están siendo investigadas.

Como consecuencia del impacto, Yanina sufrió una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y el menor presentó traumatismos en los brazos y escoriaciones en el rostro, requiriendo atención médica inmediata. El personal de emergencias, incluyendo a los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, realizó maniobras de auxilio y posteriormente, ambos fueron trasladados al hospital local por el DEM 107.

El conductor de la camioneta no sufrió lesiones y permaneció en el lugar durante las pericias policiales. El accidente afectó la circulación en la zona debido a la intervención de los servicios de emergencia y la Policía de la Provincia, quienes garantizaron la seguridad en el área.

Este incidente resalta la necesidad de adoptar medidas de seguridad vial, especialmente en un contexto de aumento del tránsito, donde las autoridades locales han enfatizado la importancia de fomentar una conducción responsable.