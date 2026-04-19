Domingo, 19 de Abril 2026
Accidente múltiple en La Rioja: atención médica para los heridos este viernes
Policiales

Accidente múltiple en La Rioja: atención médica para los heridos este viernes

Este viernes, La Rioja fue escenario de dos graves accidentes de tránsito que dejaron heridos y requerieron operativos de emergencia. Uno de los siniestros involucró a una camioneta que chocó contra una moto, resultando en una fractura expuesta para el motociclista. La seguridad vial en la ciudad se vuelve crítica ante estos recurrentes incidentes.

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La mañana de este viernes en La Rioja fue marcada por dos accidentes de tránsito que requirieron la intervención de emergencias y el traslado de heridos al hospital local. Uno de los siniestros más graves ocurrió en la intersección de Avenida San Francisco y calle Ecuador, donde una camioneta Volkswagen Amarok colisionó con una motocicleta, resultando en lesiones severas para el conductor de la moto, quien sufrió una fractura expuesta y pérdida de conocimiento.

Vecinos y testigos denunciaron que la conductora de la camioneta circulaba a alta velocidad, un comportamiento que, según ellos, es habitual en la zona. Mientras tanto, en el barrio Las Talas, un segundo accidente involucró a otro automóvil y una motocicleta, que también ocasionó la movilización de los cuerpos de rescate de la Policía de la Provincia. Los rescatistas debieron actuar rápidamente para liberar a los afectados del vehículo.

Ambos accidentes generaron restricciones en el tránsito mientras se realizaban las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades de los incidentes. Estos hechos subrayan la urgencia de implementar medidas más efectivas para mejorar la seguridad vial en la ciudad.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial emergencia hospital barrio las talas
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