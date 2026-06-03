Tragedia en San Nicolás: fallece hombre tras incendio que lo dejó gravemente herido

Un hombre falleció tras un incendio en su vivienda en el barrio San Nicolás, donde sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo. Las autoridades investigan las causas del siniestro y buscan identificar a la víctima.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre ha perdido la vida tras sufrir heridas graves en un incendio ocurrido en su hogar, en el barrio San Nicolás. El siniestro se produjo en la madrugada del 31 de mayo, en la intersección de calle Portezuelo y 1° de Enero. Al llegar al lugar, la Policía constató que la vivienda estaba en llamas y que varios vecinos estaban intentando ayudar a la víctima, un hombre mayor que había logrado escapar.

Debido a la gravedad de sus lesiones y la falta de documentación, no se pudo identificar al hombre en el lugar. Los vecinos informaron que vivía solo y no conocían su identidad. El herido fue trasladado de inmediato al Hospital Enrique Vera Barros, donde se le diagnosticaron quemaduras de primer y segundo grado en aproximadamente el 60 por ciento de su cuerpo, permaneciendo internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Los Bomberos de la Policía de la Provincia trabajaron para extinguir el fuego, que causó pérdidas totales de los bienes en la vivienda. Las autoridades están investigando las causas del incendio y la identificación del afectado, mientras los vecinos expresan su solidaridad y esperan respuestas sobre este trágico suceso.