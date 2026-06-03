Miércoles, 3 de Junio 2026
Política

Quintela critica el RIGI: alerta sobre el impacto en recursos naturales provinciales

El gobernador Ricardo Quintela reafirmó su rechazo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, argumentando que favorece el saqueo de recursos. La Rioja se mantendrá firme en su defensa de un desarrollo sostenible y la protección de la producción local.

Redacción
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El gobernador Ricardo Quintela reafirmó su rechazo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), argumentando que esta iniciativa del Gobierno nacional beneficia a sectores que favorecen la explotación de recursos estratégicos. A través de un mensaje en la red social X, respondió a las críticas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que la negativa a adherir priva a la provincia de oportunidades de empleo y recursos.

Quintela sostuvo que el RIGI representa un modelo económico que promueve el saqueo de los recursos nacionales, afirmando que no será cómplice de esta situación. Defendió la postura de La Rioja de priorizar la protección de los recursos y el desarrollo de la producción local. Además, vinculó esta discusión con el rol del Estado y la soberanía económica.

Este régimen es una de las estrategias del Gobierno para atraer inversiones en sectores como minería y energía, aunque enfrenta resistencia de varios gobernadores y sectores políticos que cuestionan sus beneficios y el impacto en las economías regionales.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela régimen de incentivo economía gobierno nacional inversiones
TL;DR

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