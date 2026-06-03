Nueva pista en la investigación de Agostina Vega tras hallazgo en Córdoba

El hallazgo de una carta de Agostina Vega, hallada por su abuela, se suma a la causa judicial sobre su muerte, intensificando la demanda de justicia y el debate sobre la violencia de género en Argentina.

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El descubrimiento de una carta escrita por Agostina Vega ha adquirido relevancia en la investigación de su trágica muerte. Este hallazgo ocurrió en la mañana del miércoles, cuando su abuela, Elizabeth Heredia, encontró el documento en las pertenencias de la joven, específicamente en un cajón de su ropa interior.

La carta contiene un relato de la vida de Agostina desde su nacimiento y menciones a situaciones difíciles que había enfrentado recientemente. Ante la importancia del contenido, la familia decidió entregarla a la Justicia para su análisis, bajo la supervisión del fiscal Raúl Garzón. Aunque el contenido no será divulgado por respeto a la memoria de la joven, Heredia lo describió como una especie de “última voluntad”, lo que ha conmocionado a quienes apoyan la búsqueda de justicia.

Este hecho ha resonado en la sociedad, generando un amplio apoyo hacia la familia y reavivando la discusión sobre la violencia de género en Argentina. La carta se suma a las evidencias que los investigadores evaluarán en un caso que mantiene en vilo a la comunidad, mientras la demanda de esclarecimiento y castigo para los responsables crece.