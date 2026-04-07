Martes, 7 de Abril 2026
Autopsia de Carlos Bellora: buscan esclarecer las circunstancias de su muerte en La Rioja
Policiales

Autopsia de Carlos Bellora: buscan esclarecer las circunstancias de su muerte en La Rioja

Un hallazgo macabro en el Barrio Ferroviario revela el cadáver de Carlos Bellora en estado de descomposición. La autopsia, programada para hoy, determinará la causa de muerte y posibles implicaciones legales para un detenido.

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Un hallazgo inquietante ha sido reportado en el Barrio Ferroviario, donde la policía descubrió el cuerpo de Carlos Bellora en un estado deteriorado. La pesquisa se inició con una denuncia por Defraudación por Circunvención de Incapaces, lo que llevó a un allanamiento en la vivienda por orden del Juez Barría.

La casa se encontraba en condiciones extremas, complicando el inicio de la investigación. Actualmente, el lugar está bajo vigilancia policial para preservar posibles pruebas tras los análisis forenses que se realizarán. Hoy es un día decisivo, ya que entre las 17:00 y 18:00 horas, el médico forense Marcelo Cáceres llevará a cabo la autopsia, supervisada por la jueza Cecilia Córdoba. Se busca determinar la identidad del fallecido y la causa de su muerte.

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que hace crucial la identificación confirmada. La autopsia también evaluará si hubo signos de violencia, lo que podría resultar en una acusación de Homicidio. Un hombre de apellido Duarte, quien convivía con Bellora, se encuentra detenido, aunque su imputación actual está relacionada con la causa de Circunvención de Incapaces.

Además, la justicia se ocupa de notificar formalmente a Narváez, sobrina de la víctima, asegurando los derechos de todos los involucrados en este proceso judicial. La expectativa sobre los resultados de la autopsia es alta, ya que estos podrían cambiar drásticamente la situación legal de Duarte.

Etiquetas: barrio ferroviario la rioja homicidio investigación autopsia comisaría sexta
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