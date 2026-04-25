Avenida 1ero de Marzo afectada por choque entre motocicletas: un herido en el siniestro

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Un grave accidente vial ocurrió el viernes por la noche en la Avenida Primero de Marzo, entre las calles Pueyrredón y Los Gladiolos. Este incidente, que involucra a dos motocicletas, está siendo investigado por las autoridades competentes.

Una de las motocicletas, una Yamaha YBR, era conducida por Darío Toledo, de 25 años, quien sufrió escoriaciones y traumatismos en su miembro superior e inferior izquierdo. El otro vehículo, una Rouser NS 200, era manejado por Jeremías Reyes, de 18 años, quien resultó ileso.

Fuerzas de seguridad y personal de salud, incluidos los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y el Servicio de Emergencias DEM 107, llegaron rápidamente al lugar. Tras prestar asistencia, Toledo fue trasladado al nosocomio local para una evaluación médica más detallada.

La Policía de la Provincia también estuvo presente para controlar el tráfico y realizar las pericias necesarias para determinar las causas del choque, resaltando la relevancia de la seguridad vial en rutas de alta circulación.