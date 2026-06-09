Detenidos con drogas en la Ruta 79: un operativo policial sorprende a la pareja

En un control en la Ruta Nacional N° 79, fueron detenidos un hombre y una mujer con 4 gramos de cocaína. La operación resalta el esfuerzo de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico en la región.

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Durante un operativo de control vehicular en la Ruta Nacional N° 79, se detuvo a un hombre y una mujer, ambos domiciliados en la ciudad de Milagros, tras ser encontrados con cocaína. El hecho ocurrió entre las 23:10 y la 01:00 horas, a la altura del ingreso al Paraje Bajito Hondo.

El operativo, que incluyó a personal de la Comisaría Primera y la Comisaría Segunda, permitió interceptar un Renault Clio gris. Durante el control, el acompañante de la conductora, un hombre de 36 años, mostró comportamientos sospechosos, lo que llevó a los efectivos a registrarlo. Se encontraron dos envoltorios de nylon negro con una sustancia blanquecina, así como un tercer envoltorio en una mochila que también contenía cocaína, con un peso total de 4 gramos.

Las autoridades informaron al Secretario Federal, Dr. José Luis Combina, y por disposición del Juez Federal, Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, el hombre fue notificado del inicio de las actuaciones sumariales, quedando supeditado a una causa federal por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737. Ambos detenidos permanecen en la Alcaidía Policial de la Comisaría Primera y en la Comisaría de Asuntos Juveniles y la Mujer, imputados por entorpecimiento del procedimiento policial.