Martes, 9 de Junio 2026
Policiales

Detenidos con drogas en la Ruta 79: un operativo policial sorprende a la pareja

En un control en la Ruta Nacional N° 79, fueron detenidos un hombre y una mujer con 4 gramos de cocaína. La operación resalta el esfuerzo de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico en la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Detenidos con drogas en la Ruta 79: un operativo policial sorprende a la pareja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Durante un operativo de control vehicular en la Ruta Nacional N° 79, se detuvo a un hombre y una mujer, ambos domiciliados en la ciudad de Milagros, tras ser encontrados con cocaína. El hecho ocurrió entre las 23:10 y la 01:00 horas, a la altura del ingreso al Paraje Bajito Hondo.

El operativo, que incluyó a personal de la Comisaría Primera y la Comisaría Segunda, permitió interceptar un Renault Clio gris. Durante el control, el acompañante de la conductora, un hombre de 36 años, mostró comportamientos sospechosos, lo que llevó a los efectivos a registrarlo. Se encontraron dos envoltorios de nylon negro con una sustancia blanquecina, así como un tercer envoltorio en una mochila que también contenía cocaína, con un peso total de 4 gramos.

Las autoridades informaron al Secretario Federal, Dr. José Luis Combina, y por disposición del Juez Federal, Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, el hombre fue notificado del inicio de las actuaciones sumariales, quedando supeditado a una causa federal por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737. Ambos detenidos permanecen en la Alcaidía Policial de la Comisaría Primera y en la Comisaría de Asuntos Juveniles y la Mujer, imputados por entorpecimiento del procedimiento policial.

Etiquetas: argentina narcotráfico operativo policial cocaína ruta 79 general ortiz de ocampo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4334 articles →

Artículos relacionados

Recuperan objetos robados en La Rioja tras la detención de dos sospechosos

Bloqueo definitivo para el conductor denunciado por acoso en La Rioja

Detención de Soledad Andreani: un nuevo capítulo en el caso Agostina Vega

Medidas de protección para una niña en La Rioja tras denuncia de abuso

Denuncian abandono judicial en la causa por acoso a menor en La Rioja

Vuelco en Ruta 38: un herido y prolongadas demoras en el tráfico hacia Chilecito

Motociclista herido tras ser arrollado por un conductor ebrio en La Rioja capital

Accidente en Angelelli y Quiroga: un auto choca contra un comercio y causa daños

Motociclista sufre graves lesiones tras accidente en Avenida Santa Rosa
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar