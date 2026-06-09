Martes, 9 de Junio 2026
Policiales

Bebé en estado crítico tras brutal accidente de tránsito en La Rioja

Un accidente de tránsito en La Rioja dejó a un bebé gravemente herido y movilizó a emergencias. Las autoridades investigan el hecho y refuerzan la seguridad vial en la región.

Redacción
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Un bebé se encuentra internado en estado grave tras un accidente de tránsito ocurrido el lunes a las 07.50 horas. El siniestro involucró a un automóvil Chevrolet Ónix y una motocicleta Gilera Smash, en la que viajaban una mujer y sus dos hijos, siendo el más afectado un bebé. La mujer de 32 años y sus otros hijos, un niño de 8 años, resultaron ilesos.

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde permanece bajo observación médica debido a sus lesiones graves. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia atendieron la situación en el lugar y en el centro de salud. Ambas conductoras dieron negativo en los test de alcoholemia, lo que es un elemento clave en la investigación que lleva a cabo la policía.

Este incidente ha generado conmoción en la comunidad y ha resaltado la importancia de mejorar las medidas de seguridad vial en la región. Las autoridades locales han manifestado su intención de investigar a fondo y tomar acciones preventivas para evitar futuros accidentes.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito hospital materno infantil seguridad vial comunidad investigación
TL;DR

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