Misterio en Almagro: hallan sin vida al director de Gen Tech Argentina

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, de 46 años, fue hallado muerto en su departamento en Almagro. La Justicia investiga su fallecimiento, caratulado como "muerte dudosa". Las pericias determinarán las causas exactas.

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Este domingo se encontró sin vida a Daniel Antonio Osorio Peñaloza, gerente general de Gen Tech Argentina SA, en su departamento del barrio de Almagro. La Justicia investiga las circunstancias de su fallecimiento, el cual se clasifica como "muerte dudosa" y está bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, dirigida por Eduardo Cubría.

Osorio Peñaloza, de 46 años y originario de Venezuela, no había respondido llamadas ni mensajes en días recientes, lo que generó preocupación entre sus colegas. Un amigo, que tenía acceso a su hogar, ingresó al departamento y halló su cuerpo en la cama, informando inmediatamente a la Policía y al SAME.

Las primeras investigaciones no mostraron signos de violencia, y se considera la posibilidad de que el deceso haya ocurrido días antes de ser encontrado. Los peritos están realizando análisis para determinar la causa exacta del fallecimiento. La empresa Gen Tech manifestó su pesar en un comunicado, resaltando el compromiso y profesionalismo de Osorio Peñaloza, quien fue clave en el desarrollo de la organización.